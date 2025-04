Video Valters Pūce un Dainis Tenis piesaka albumu “Pop Goes Classical”

Jaunais studijas albums pie klausītājiem nonāks jau šonedēļ un tajā aptverts vesels populārās mūzikas gadsimts, iekļaujot pa spilgtākajam skaņdarbam no katras desmitgades un piedāvājot klausītājiem aizraujošu čella un klavieru skanējuma ceļojumu Džūdijas Gārlendas, “The Andrews Sisters”, Elvisa Preslija, “The Beatles”, “Queen”, Maikla Džeksona, “Nirvana”, 50 Cent, Adeles un The Weeknd daiļradē.

Albumā atrodamas instrumentālās versijas tādiem nu jau mūžīgajiem megahitiem kā “Over the Rainbow”, “Boogie Woogie Bugle Boy”, “Love Me Tender”, “Hey Jude”, “Bohemian Rhapsody”, “Billie Jean”, “Smells Like Teen Spirit”, “In da Club”, “Rolling in the Deep” un “Blinding Lights”.