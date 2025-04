Jūlija izskaņā "Wondersalā" ar deju mūzikas šovu uzstāsies dīdžejs Fedde Le Grand

2025. gada 25. jūlijā brīvdabas koncertzālē "Wondersala" Rīgā notiks iespaidīgs elektroniskās deju mūzikas ikonas Fedde Le Grand šovs. Fedde, kas pazīstams ar tādiem hitiem kā "Put Your Hands Up" un "The Creeps", piedāvās sprādzienbīstamu vakaru ar pulsējošiem ritmiem, enerģiskām dejām un valdzinošu vizuālo materiālu.