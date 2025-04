Aprīļa izskaņā sāksies Rīgas Fotogrāfijas biennāle – "NEXT 2025"

Programmas nosaukums NEXT (tulkojumā no angļu valodas: nākamais) ietver ideju par kustību. Nākamais ir pāreja, kas nekad nav droša, paredzama vai iepriekš zināma, ar savu tiešo un neatgriezenisko klātbūtni pastāvīgi jautājot – vai nākamajam ir kāda saistība ar bijušo?

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Fotogrāfija biennāles nosaukumā tiek izmantota kā apvienojošs jēdziens ļoti dažādām attēla veidošanas mākslinieciskajām praksēm, kas 21. gadsimtā turpina transformēt laikmetīgās mākslas valodu. Katru otro gadu norisinās Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT programma. Iepazīstinot ar jauniem, perspektīviem autoriem, NEXT programma nodrošina redzamību un platformu, lai jaunie mākslinieki un kuratori varētu pieteikt sevi plašākā kontekstā. Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2025 programma norisināsies no 24. aprīļa līdz 6. jūlijam ar plašu izstāžu un izglītības programmu, vārdu dodot Baltijas un citu valstu jaunajiem māksliniekiem un kuratoriem, kuri saturiski pievērsušies tēmas "neredzams, bet klātesošs" aspektiem.