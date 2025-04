Brāļu Ābeļu jauno kinofilmu "Dieva suns" pirmizrādīs Ņujorkā

Par filmas tapšanu stāsta brāļi Ābeles: "Dieva suns" ir kopdarbs, kurā Ivo Brieža scenārija vidi ir uzbūris mākslinieks Harijs Grundmanis, un viņa vīziju atdzīvinājis animators Aigars Gercāns. "Esam pateicīgi, ka kopā ar viņiem varējām mākslinieciski patrakot, un to novērtēja arī festivāla atlases komisija, filmu raksturojot kā "pašu mežonīgāko un unikālāko" (the most wild and unique). Šķiet, mūsu melnais humors rezonē arī ārpus Baltijas mežiem."