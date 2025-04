Laiki mainās, Džošs Homme paliek. "Queens of the Stone Age" tuvojas Rīgai

Amerikāņu rokgrupa "Queens of the Stone Age" ir ne tikai aizrāvuši klausītājus visā pasaulē, bet arī ieguvuši plašu mūzikas kritiķu atzinību. Viņu ikoniskais albums Songs for the Deaf un tā hiti "No One Knows" un "Go with the Flow" ir saņēmuši Grammy nominācijas, tāpat arī pēdējais veikums In Times New Roman… kandidēja uz šo balvu par gada labāko rokmūzikas albumu. Piektdien, 1. augustā grupa uzstāsies Rīgā, "Xiaomi Arēnā".