TOP 5 videospēles, kas iekaroja kino pasauli

Mūsdienās videospēļu un kino pasaule aizvien biežāk saplūst vienā – to robežas kļūst gandrīz nemanāmas, tāpēc nav brīnums, ka daudzas no tām nonāk arī uz lielajiem ekrāniem. Lūk, piecas populārākās videospēles, kas iedvesmojušas filmas un seriālus – no šausmu klasikas līdz postapokaliptiskām drāmām.