Foto Literatūras gada balva piešķirta Svenam Kuzminam par garo stāstu "Brīvībene"

Tāpat nolemts šogad piešķirt divas speciālbalvas - tulkotājam Nikolā Ozano par latviešu literatūras tulkošanu un popularizēšanu frankofonajā kultūrtelpā, kā arī bijušajai Valsts prezidentei, zinātniecei Vairai Vīķei-Freibergai par monogrāfiju "The logic of poetry. Structure and poetics of the Latvian Dainas", ko izdevis "Pētergailis".