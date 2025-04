Ekspertu diskusijā uzsver autortiesību, digitālo izaicinājumu un cieņas pret radošo darbu nozīmi

Video ⟩ Diskusija: "IP and Music". Ko nozīmē intelektuālais īpašums mūzikā šodien?

Diskusija notiek ciešā sasaistē ar 2025. gada Pasaules Intelektuālā īpašuma dienas tēmu – "Intelektuālais īpašums un Mūzika" (IP and Music: Feel the Beat of IP), kas pievērš uzmanību intelektuālā īpašuma nozīmei mūzikas radīšanā, izplatīšanā un aizsardzībā globālā mērogā.