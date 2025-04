Sašūpojusi ballētājus Londonā, mūziķe "Might Delete Later" ielūdz uz intīmu klausīšanās vakaru Rīgā

Māksliniece, producente un dziedātāja "Might Delete Later".

Projekts "Might Delete Later" aicina ikvienu iesūtīt balss ziņu ar sev būtisku vēstījumu, kurš, iespējams, tiks izmantots kādā no nākotnē topošiem deju mūzikas hitiem. Viena no šādām ziņām bija no kautrīga, jauna vīrieša. Savā ziņā viņš šaubījās, vai ir tā vērts, lai "aizņemtu vietu šajā pasaulē".