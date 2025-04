Līdzjūtības spēks. Uz Jaunā Rīgas teātra skatuves atdzimst leģenda par bruņinieku Parsifalu

13. gadsimta sākumā bruņinieks Bavārijas Volframs fon Ešenbahs (Wolfram von Eschenbach, ap 1160/80 – ap 1220) sacerēja episku poēmu "Parsifals", izvērstu 16 grāmatās, aprakstot vientieša Parsifala ceļojumu pēc Svētā Grāla. Uzaudzis mežā, par pasauli un tās kārtību neko nezinot, Parsifals savās pasaules iepazīšanas gaitās pieļauj ne mazums kļūdu, apkārtējiem nesdams daudz ciešanu. Viņa ceļš ved uz gara izaugsmi un, pārvarot iekšējus un ārējus šķēršļus, – uz garīgu atklāsmi, sastapšanos ar Svēto Grālu un uz titula "cildenākais no bruņiniekiem" saņemšanu no tuvām un tālām apkaimēm.

Volframa fon Ešenbaha "Parsifals" ir Kretjēna de Truā darba "Persevals, stāsts par Grālu" iedvesmots. Taču Ešenbahs sava "Parsifala" 9. grāmatā izklāsta, ka darbam iedvesmu guvis no Provansas Kiota, dzejnieka, kurš tekstu par Parsifalu uzgājis Toledo un vēlāk iztulkojis to no arābu valodas. Manuskripts piederējis kādam no Zālamana pēctečiem –arābu astronomam Flegetanim, kurš noslēpumu par Svēto Grālu izlasījis zvaigznēs.