Ar bagātīgu pasākumu programmu tuvojas Rīgas Mākslas nedēļa

Tikai četras dienas, no 28. maija līdz 31. maijam, "Backdoor Market" radošajā rūpnīcā "Veldze" kļūs par vietu idejām, patiesām sarunām un jaunai ielu kultūras paaudzei. Pop-up izstāde "Is This Even Art?" pēta robežas starp ielu kultūru, modi un mākslu, izaicinot tradicionālos priekšstatus par to, kas ir māksla un kur beidzas ierastās robežas. Apvienojot fotogrāfiju, apģērbu, grafiti un mākslu tiks pulcēti mākslinieki no Baltijas, kuri no jauna interpretē mākslas jēdzienu, vienlaikus saglabājot ielu kultūras neapstrādāto noskaņu. Ieeja pasākumā bez maksas.