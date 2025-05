Leģendārais vijolnieks Naidžels Kenedijs pirmoreiz koncertēs Latvijā

"Tas būs grandiozs, emocionāli piesātināts notikums – patiesa mākslas un klausītāja savienība, īsta darījuma gars – "The Real Deal"," uzsver koncerta rīkotāji.

Pasaules slavu Kenedijs iemantoja tieši ar savu revolucionāro interpretāciju par Antonio Vivaldi ciklu "Gadalaiki" (The Four Seasons), kas 1989.gadā kļuva par vienu no visvairāk pārdotajiem klasiskās mūzikas albumiem pasaulē – pārdots vairāk nekā 3,5 miljonos eksemplāru, ieraksts iekļuva Ginesa rekordu grāmatā.