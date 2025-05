FOTO Pēc 15 gadu pārtraukuma sirsnīgā koncertā satiekas TV šova "Dziedošās ģimenes" dalībnieki

Koncertā, kuru skatītāji uzņēma ar lielu sirsnību un ovācijām, un kurā, tāpat kā TV šova laikā, vadītāju lomās iejutās brāļi Jānis un Atis Auzāni, uz skatuves kāpa Tihovsku ģimene no Ludzas, māsas Legzdiņas no Jaunbērzes, Dūdumu ģimene no Rīgas, Zaļkalniņu ģimene no Lielvārdes, Manguļu ģimene no Ogres, brāļi Puncuļi no Rēzeknes, Dimantu ģimene un citas dziedošās saimes.