Dzeja nav tikai vārdi uz lapas; tā ir universāla cilvēka dzīves daļa. Diskusija festivālā "Page Break"

Kajo Čingonji: Entropijas jēdziens man ir bijis kā nepārtraukts ceļojums – pētījums, kas aizsākās tad, kad biju aptuveni 20 gadus vecs. Universitātes laikā es studēju Pītera Redgrouva darbus – viņš bija dzejnieks ar zinātnieka vērienu un interesēm, kura dzejā nevainojami saplūda analītiskie un poētiskie aspekti. Viens no viņa dzejoļiem, "The Idea of Entropy" (Entropijas ideja, 1982) mani dziļi iedvesmoja, īpaši apmeklējot Anglijas dienvidu piekrasti Meinportbīčā, kur dabiskie pārmaiņu un haosa procesi, šķiet, katram turienes viesim klusu čukst rūpīgi glabātu patiesību par to, kā izmainās mums pazīstamā pasaule un pie kā šīs pārmaiņas novedīs.