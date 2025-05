FOTO Japānas "EXPO" krāšņi aizvadīta Latvijas Nacionālā diena

Iespēju pašiem pielaikot Latvijas tradicionālos kroņus un vainagus Baltijas paviljonā apmeklētāji aktīvi izmantoja ar interaktīvā foto stenda "Latvia. Try it on!" palīdzību, savukārt roku veiklību puzuru veidošanā lieli un mazi gribētāji labprāt pārbaudīja japānietes un latviešu kultūras pazinējas Akiko Hadas vadībā, kura ir ne tikai sarakstījusi vairākas grāmatas par latviešu tradīcijām, bet ir arī mūsu valsts suvenīru veikaliņa Japānā īpašniece un īstena Latvijas patriote.