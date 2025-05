Kima Kardašjana kļuvusi par juristi

Kima smaidīja, kad viena no mentorēm nosauca viņas juridisko ceļojumu par "visiedvesmojošāko".

Kima juridiskās studijas sāka 2019. gadā, un par savu progresu atklāti stāstījusi arī ģimenes TV šovā "Keeping Up With the Kardashians". Viņa atzinusi, ka tā saukto "baby bar" jeb pirmā gada juridisko studentu eksāmenu kārtojusi trīs reizes, līdz beidzot 2021. gadā tas izdevies.