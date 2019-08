Miks Dukurs: Ar alkoholu un tabaku man ir gājis grūti

Kā galveno iemeslu kaitīgu ieradumu atmešanai Miks min ģimenes pieaugumu. Tieši šis dzīves notikums licis izvērtēt savu līdzšinējo ikdienu un lietas, no kurām atteikties. “Punktu smēķēšanai pielika dēliņa ierašanās ģimenē. Patiesībā jau vairākus mēnešus pirms šī skaistā notikuma sieva nebija priecīga par smaku, tāpēc nolēmu, ka jāsaņemas atmest pavisam! Periodiski bija izdevies arī pirms tam, bet šis pavērsiens piespieda to atkarību pie sienas, jo tēva lomu vienmēr esmu uztvēris ļoti nopietni. Nevēlējos būt slikts piemērs dēlam, un arī pašam bija apnicis "smakt". Ar alkoholu bija līdzīgi. Mūziķa dzīvesveids bija novedis līdz nelielai bohēmai, kurai neredzēju vietu ģimenē ar mazo. Sanāk, ka no abām atkarībām atbrīvojos gandrīz vienlaicīgi,” par savu pieredzi stāsta Miks.

Kaut gan tagad Miks ir no atkarībām brīvs, mūziķis atzīst, ka sākums nemaz neesot bijis tik viegls. “Sākumā negāja viegli, bet es daudz vairāk nodevos mūzikai un ģimenei, kas palīdzēja izvairīties no ballītēm un sabiedrības, kur tiek smēķēts vai iedzerts. Kad atkal atsāku iziet cilvēkos, bija pagājis jau labs laiks, un vairs neredzēju jēgu atsākt, bet atceros, ka sākumā, lai "iejustos" kādā pasākumā, mēdzu sev ieliet vismaz kolas glāzi ar laimu, lai nerastos jautājumi un piedāvājumi. Protams, uz pasākumiem vienmēr devos ar auto, tāpēc visiem bija liels pārsteigums vakara beigās par to, ka varu sēsties pie stūres! Tā joprojām šķiet liela priekšrocība - nekad neesi stāvoklī, ka nevari kur aizbraukt. Brīvība! Tā ir tā galvenā vērtība, ko esmu ieguvis, atbrīvojoties no abiem kaitīgajiem ieradumiem! Liels prieks, ka man tas izdevās paša spēkiem,” ar paveikto lepojas mūziķis.