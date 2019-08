Kantrīdziedātāja Linita Mediņa atklāj, kāpēc izjukusi viņas laulība ar 14 gadus jaunāko vīru

Copes un copītes..... pamēģināju es arī. Un kas pārsteidzoši - kad uz galvas ir šāds brīnums arī noskaņojums pavisam rotaļīgāks :)) #linitamusic #linitamedina #singersonwritter #me #summer #summerstyle #hairstyles #blonde #blondehair

A post shared by Linita Mediņa (@linita.medina.music) on May 22, 2019 at 6:33am PDT