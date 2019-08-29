Tā dzīvo Krievijas popzvaigzne Anna Sedokova, kurai piedēvē romānu ar Jāni Timmu

Krievijas dziedātāja, grupas "VIA Gra" bijusī dalībniece un trīs bērnu māmiņa Anna Sedokova tiek uzskatīta par vienu no kaimiņzemes seksīgākajām popzvaigznēm. Tiesa, viņai šobrīd tiek piedēvēts romāns ar pašmāju basketbolistu Jāni Timmu, klīstot baumām par viņa šķiršanos no sievas. Apskati, ar ko sociālajos tīklos lepojas brunete!
Чем старше становлюсь и чем больше имею, тем скуднее становится мой Инстаграм. Сегодня Ксения Собчак написала пост о том, что люди часто выставляют то, чего у них нет. Я бы добавила то, что у них появилось, но не на долго. Я, вот то, что МОЕ, вообще не выставляю, никому не отдам 😂 И получается не инст , а кривое зеркало. Вообщем, машина моя только на пару месяцев, но мне больше тут и не нужно, а костюм мой @lastory_store , даже компания моя. Так в чем же правда, брат ?
„Медленно умирает тот, кто не путешествует, кто не читает, кто не слышит музыки, Кто не может найти гармонию в себе. Медленно умирает тот, кто разрушает свою веру в себя, кто не позволяет себе помогать. Медленно умирает тот, кто уничтожает саму любовь, И проживает свои дни с постоянными жалобами О невезении или непрекращающемся дожде. Умирает медленно тот, кто бросает свои планы, Ещё даже не начав их, Кто не задаёт вопросы об аргументах ему неизвестных, И кто не отвечает, когда его спрашивают о том, что он знает. Медленно умирает тот, кто становится рабом привычки, Выполняя каждый день один и тот же маршрут, Кто не меняет направление, Кто не рискует менять цвета одежды, Кто не разговаривает с незнакомцами. Медленно умирает тот, кто избегает страстей, А зевок могут заменить на улыбку. Кто предпочитает чёрным по белому и точки над буквой «i», Вместо того, чтобы быть вместе с эмоциями, Именно теми, которые делают глаза лучистыми, Которые могут заставить сердце стучать И от ошибки, и от чувств. Медленно умирает тот, кто не переворачивает столы, Тот, кто не отбивает удары судьбы, когда он несчастлив в работе или в любви, тот, кто не рискует тем, что есть, ради того неизвестного, что может быть, если идти за мечтой, кто не позволяет себе, хотя бы раз в жизни, убежать от благоразумных советов … Постараемся же избежать смерть маленькими дозами, Помня всегда о том, что быть живым, Требует большого долгого усилия Простого действия дышать. Живи сегодня! Рискни сегодня! Сделай это сегодня! Не смей умирать медленно! НЕ ЗАПРЕЩАЙ СЕБЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!“ ❤️
Back to reality... Сегодня вечером, мой первый спектакль в театре @show.falsh и мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то, что я никогда не пробовала. Это сложнейшая из профессий и люди, которые в ней , должны обладать миллионном навыков и абсолютным отсутствием комплексов относительно своих качеств, а я...А я моментами такая трусиха. Иногда, когда мне страшно, я представляю, что же будет в худшем случае, как изменится моя жизнь? А ещё, по мне можно учебники по психосоматике писать . У меня на нервной почве сейчас глаз так опух, что боюсь на сцену Таганки не поместиться. Ну все. Пора мне в театр ( это, как у нас, у актрис, говорят 😂) целую 💋💋💋
Акула 🦈 Так хорошо дома, с семьёй, что выехать и даже выйти за ворота у нас занимает примерно вру часов, иногда и дней 😂 Я впервые понимаю домоседов и когда единственное, что хочется - это максимум сходить в гости к очень близким друзьям, но и это не точно. Лучше друзья к нам. Может это и есть та основа и фундамент, которую я никогда не знала в жизни ? 🖤
Есть такая штука «осознанное потребление», когда ты допустим не ешь все подряд и всегда, а только когда ты по настоящему хочешь есть. Точно так же ты не скупаешь в магазине все подряд , а покупаешь одну вещь, но качественную. А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем ? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого? А ещё, я собой недовольна, что у меня больше 1000 людей, за которыми я слежу тут, но ведь реально я вижу всего человек 100 , а важны для меня 10 , так зачем же мне эти 900? Как у вас с этим?
Вхожу в этот август like ..... 😂😂😂 Следующие 10 дней у меня нет концертов( но это не точно 😂) и через час самолёт унесёт меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. И никуда не лететь 😂😂😂 Отпуск, это правда ты? Как у вас дела? Уже отдыхаете или только планируете? #мамапродолжаетдэнсить ❤️
Почему мы так любим свои телефоны? Сколько раз мы слышали в свой адрес: «ты в своём телефоне постоянно», « тебе телефон важнее». Для меня это несколько факторов. Выбери свой: 1. Музыка. В моем телефоне всегда песни, которые так быстро могут перенести тебя в другую реальность, другой мир. Телепорт. 2. Это связь. С тем, кто не позвонил, но ты все ждёшь. Все веришь. Это та ниточка, тонкая и почти порвалась, но она есть. 3. Способ забыть себя. Легкий . Бесплатный. Вдруг оказаться там, где ты никогда не был. Другой мир. Хотя, не телепорт ли это? Что для тебя телефон?
Итак, две важные вещи, которые я поняла в последние два дня. Первая. Мне пора заканчивать есть багеты 😂 Вы меня любите, но даже для вас это слишком ❤️ Второе. Нет ничего сексуальнее, чем свобода и белье от @zhilyova_lingerie , котрое на мне ❤️ #любовь Но я о свободе ! Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу - что он скажет. Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот наивысшее счастье - это обладать тем уровнем свободы, когда ты может купить любой билет бизнеса в любую сторону планеты, снять самую лучшую гостиницу , ваши любимые рядом , шикарный вайфай 😂, авто без крыши и постить любые фото, понимая, что ты вообще никому ничего не должна 😎 Потому что ты свободна ! лав ю ❤️ #freedom ❤️
Желтый - определённо цвет моего лета ☀ , и я его просто обожаю, но не больше, чем этот новый костюм от @lastory_store , он невероятный! Желтый, кстати, говорит о том, что личность излучает счастье и позитив, вы чувствуете 🤗🤗 ? И всех неравнодушных к такому солнечному цвету описывают как жизнерадостных, творческих, проницательных, независимых, умных и даже упрямых. Я не ошиблась с выбором 😏 . А ещё, мы сегодня столько красоты наснимали. Я вам гарантирую, это будет одна из моих САМЫХ сексуальных съёмок. Ждите. Будет оооочень горячо🔥🔥🔥🔥 , как и всегда бывает, при жарком солнце 💛💛💛💛💛💛💛.
Вчера вечером, мне написала одна очень крутая девочка и супер артист ❤️ со словами «Забей ты. Не читай , что пишут ! У тебя фигура моей мечты». Я, конечно, чуть не разревелась от счастья. Да и за 15 лет уже такого начиталась, но подойдя к зеркалу , чуть не разревелась опять. После рождения третьего ребёнка, я поправилась и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появилась этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать - Да, я Анна Седокова и я алкоголик )) Я помню, как ещё пару лет назад, мой бывший муж, написал мне - «Аня что с тобой такое , посмотри на себя». Мини я не ношу давно, потому что стесняюсь, но до безумия хочу. Так . Этот пост к чему сейчас. К тому, что мне надоело стесняться и я считаю , что так быть не должно. Все, что нас убивает , нужно менять. Итак, я начала серьезно заниматься вопросом и все как один специалисты заявили мне - это не жир , это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать ? Пить больше воды , но только до 6 вечера, чтобы ещё больше не отекать . Менять полностью питание и я очень горжусь собой, что вот, как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны . Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась , у меня был стресс. Массажи !!! Одновременно на похудение и подтяжку !!! Это важно не забывать . Вчера в любимом @comfortzonespace мне подарили какой-то пластырь. Его нужно держать каждые 24 часа . Не понимаю, как это работает, но готова на все ! И самое важно - это зал и кардио в антицелюлитных штанах !!! Это самое важное ! Итак, я бегаю, теряю воду, хожу на массажи и не ем гадости . Что ещё ? Мне очень нужны союзники в этой жуткой борьбе . Есть Советы для вашей пышечки ? ❤️
Nedz Timma, nedz Sedokova izskanējušās runas nav komentējuši.
Timma no sociālajiem tīkliem ir izdzēsis vairākas fotogrāfijas, kurās redzams kopā ar sievu Sanu Timmu. Gan no Sanas, gan Jāņa zeltneša nozudis laulības gredzens.