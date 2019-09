Inlfuencere Maija Armaņeva iepriekšējā laulībā saņēmusi nāves draudus

"Viss sākās, kad nolēmu šķirties no vīra. Sekoja draudi, pat draudi dzīvībai – kas viss var notikt, ja šķiršos. [..] Pirms tam devu vairākas iespējas, gribēju glābt attiecības, tomēr vienā brīdī sapratu, ka nav vērts.

Viņa atzina, ka jutusies iebiedēta un tiesā nav sapratusi, kas notiek, - viss ticis pagriezts tā, it kā viņa gribētu atriebties un atņemt vīram bērnu. Šķiršanās procesā viņa nomainījusi trīs advokātus, līdz ceturtais beidzot sapratis, ka "lieta nav tīra".

Armaņeva atklāj, ka vērsusies pēc palīdzības centrā "Marta", un šo pieredzi vērtē kā noderīgu. "Mani vairs neizsita no līdzsvara katra īsziņa, ko saņēmu ar draudiem, – sākumā jau no telefona signāla vien sāka sisties sirds un bija jādomā tikai par to, ko un kā atbildēt. Atceros, psiholoģe jautāja: bet kāpēc tev liekas, ka vispār jāatbild? Nu kā – vai tad drīkst neatbildēt? Tā pareizā, paklausīgā meitene, kas manī dzīvoja, protams, uzskatīja, ka nedrīkst neatbildēt," tā Maija.