Dagmāra Legante atspēko to, ka rīts gudrāks par vakaru

Saka, ka Rīts gudrāks par Vakaru... Bet, varbūt, ka tomēr vakars par rītu? Es vakarā jūtos labāk, šķiet viss saliekas pa plauktiem... Vakarā man patīk strādāt, jūtu vairāk iedvesmas un spēka. Prāts asāks un visu spēju izdarīt veiklāk un precīzāk... Laikam esmu pilnīga pūce🦉. Un tu?

