Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

Kā sākt sportot, ja nav ne laika, ne enerģijas?! @tutabamba uzdeva man šo jautājumu, es padalījos savā pieredzē un to var tagad vēl izlasīt žurnālā #žurnālsieva. 1. Izvirzi sportu kā prioritāti, ja vingrošana Tev tāda nebūs, Tu vienmēr atradīsi attaisnojumus, kāpēc Tev nav iespēju vingrot! Nav tāds “nav laika vai nav iespēju”, viss ir prioritāšu jautājums, ir svarīgi to sev godīgi atzīt. 2. Atrodi sporta veidu, kas Tev patīk, nav obligāti sākt skriet vai doties uz sporta zāli, kā to dara citi, ja tas Tevi neuzrunā un nesagādā prieku. Dejošana, nūjošana, peldēšana, joga, pilates, austrumu cīņas.. atrodi to izkustēšanās veidu, kas Tev sagādā prieku. 3. Vienkārši sāc! Dari! Negaidi iedvesmu, tā visticamāk neatnāks. Mūsu organisms darīs visu iespējamo, lai nepārpūlētos un saglabātu enerģiju un šis mehānisms mūsdienās nevienmēr mums nāk par labu. Tāpēc vienkārši piesakies uz treniņu, noliec jau pie gultas sporta tērpu iepriekšējā vakarā, sarunā vingrot ar kādu kopā, tad būs grūtāk neaiziet uz nodarbību. Atceries, ka grūtākais ir ieplānot vingrošanu un līdz turienei sevi “dabūt”, izkustēšanās vienmēr rada pozitīvas emocijas un visādi citādi labvēlīgi ietekmē Tavu veselību un noskaņojumu, ar nosacījumu, ja slodze ir piemērota, nav par mazu un nav arī par lielu. 4. Kā jau jebkas jauns - sākumā vingrošana var radīt pretestību. Ķermenim un smadzenēm būs stress, ja tagad pēkšņi izdomāsiet - viss - vingrošu 3x nedēļā pa stundai augstā intensitātē, ja iepriekš to neesat darījuši. Sāciet lēnītēm, neforsējiet, pieradinot savas smadzenes pie jauna ieraduma, kas būs ikdienā. Un pēc laika ķermenis pats prasīs izkustēties un būs “pozitīva atkarība” no vingrošanas. Zinu pēc savas pieredzes ;) 5. Man pašai patīk vingrot ārpus mājām, tomēr vingrošana mājas apstākļos arī ir lieliska iespēja, piemēram, no rīta pirms pārējie ģimenes pārstāvji mostas. Mūsdienās ir piejami neskaitāmi Instagram, Facebook konti un Youtube kanāli, kur dažādi treneri piedāvā dažādus vingrojumu kompleksus visām gaumēm un iespējām. Galvenais, lai ir vēlme, tad risinājums arī atradīsies. Pilno rakstu lasi #žurnālsieva 🌸Nekad neesmu nodarbojusies ar boksu. Bilde no 2015. gada žurnāla Shape fotosesijas.

