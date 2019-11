Laurim Reinikam pēc Losandželosas bijis grūti atgriezties Latvijā

Reiz te uz soliņa sēdēja Forests Gamps, tagad es te pastāvēšu ar izstieptu roku. Oriğinālāku horeogrāfiju bez soliņa bija grūti izdomāt. Jā, un, ja interesē redzēt ko vairāk no šīs pilsētas, kur jau sen vēlējos kaut reizi pabūt, ejiet uz maniem storijie un noskatieties! Starp citu, vai jums arī ir kāda pilsēta vai valsts, kur jūs kādreiz gribētu nokļūt? Vieta, uz kuru mistiski velk. Man tā gadiem bija Savanna. Once Forrest Gump sat here on a bench, now I will just stand with my arm out. Couldn't come up with more original choreography without a bench. Oh, and if you want to see more of Savannah go to my stories and check it out! By the way, is there a city or country where you'd like to be one day? A place that mysteriously calls you. For me it was Savannah. #savannah #georgia #chippewasquare #forrestgump

