I ukjipukjichmokishmoki REALLY LIKE YOU!! ❤️ @theonlyjanis it looks like I’m taller than you! 😂😂😂 SAŅEM! 😂😂 photo: @blumblumphoto #happy #paradise #inagoodplace #perfectmatch #lalalaalalaaa #fashion #style #attitude #home #naturelovers #lifeisgreat

A post shared by Kasher (Kašers) Blums-Blumanis (@kasher_bb) on Nov 26, 2019 at 11:23pm PST