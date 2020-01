Toms Grēviņš atklāj, kurš bijis viņa 2019. gada mīļākais albums

2019. gadā viņš šī topa pašā augšgalā ir izvēlējies “Vampire Weekend” albumu “Father Of The Bride”.

“Nezinu nevienu cilvēku ASV kultūras horizontā, kas līdzinātos Ezram Kēnigam. Teicami izglītotam snobiskam švītam, kura bagāžā ir ne tikai muzikāli panākumi, bet četru sezonu garumā arī regulāri “pļāpāšanas” raidījumi “Beats 1” radiostacijā, vesels “Netflix” japāņu mangu stilistikā ieturēts seriāls un nu jau arī tēva pienākumi. Un “Vampire Weekend” ir vienīgā no šā brīža tūrējošajām supergrupām, kas katru vakaru spēlē pilnīgi citu dziesmu salikumu, kā arī koncertos pieņem pasūtījumus no faniem.

Un “Father Of The Bride” ir šedevrs. Pirmajā mirklī tas izliekas par “šķiršanās ierakstu”, bet iedziļinoties kļūst skaidrs, ka stāsts vairāk ir par tik neskaitāmajiem “kā būtu, ja būtu…”, ko Kēnigs pats kā trīsdesmit piecus gadus vecs amerikāņu ebrejs izjūt, pārlaižot domas gan savai, gan pasaules vēsturei!

Kaut kur turpat blakām ir mediju ģenerētā konstantā apokalipses priekšnojauta, un mierīgi varētu būt, ka šis viss nodarbina līgavas tēva prātu kāzu dienā, jo šis nu beidzot ir īstais brīdis, lai nodotos tīrām emocijām! Jau pirmajā minūtē, ieskanoties Hansa Cimmera mūzikas samplam no Malika “Thin Red Line”, tiekam sagatavoti lielam ceļojumam. Ģitāras šim laikmetam par godu ir pagrieztas klusāk, Rostama prombūtne garantē mazāk programmētu ritmu un sintezatoru, bet galvenais hedlaineris šajā ballītē ir Kēniga māka uzrakstīt tik ļoti vienkāršas, taču gudras dziesmas. Piemēram, “Big Blue” - pilnīgs Makartnija vienkāršuma un ģenialitātes analogs. “Father Of The Bride” nav it nekā lieka, piedevām tajā ir tik daudz dažādu elementu (paldies Ronsonam un citiem producent draugiem), ka šīs plates klausīšanās prieku sagādās vēl ilgi, ilgi… Un tādiem jau tiem vislabākajiem albumiem jābūt. Laimīgu jauno gadu!” raksta Grēviņš.