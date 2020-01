Alise Mičule: Marihuāna ir mazākais no ļaunumiem

Viņasprāt, šis apreibinošais augs esot mazākais no visiem ļaunumiem.

“Es tīņu gados biju pret narkotikām, izņemot alkoholu, protams. Es pat nezināju, ka alkohols skaitās narkotika, kur nu vēl to, ka tā ir bīstamākā narkotika pasaulē un vēl legāla. Vai nav interesanti? Katru gadu aptuveni 3 milj. cilvēku mirst no alko, bet no marihuānas 0. Un tomēr cilvēki uzskata, ka šis augs ir bīstamāks par alkoholu. Es nomainīju alko pret MJ, jo man patīk būt high, bet man nepatīk būt neproduktīvai un lietot vielas, kas iznīcina smadzeņu šūnas un bojā manu veselību.