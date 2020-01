"Vainīgie tiks sodīti!" Paulas Freimanes e-grāmata tikusi nelikumīgi izplatīta

"Paulas Freimanes bestsellers "Zelta sastāvdaļa" uz laiku tiek IZŅEMTA no tirdzniecības elektroniskā vidē," informē grāmatu apgāda "Zvaigzne ABC" īpašniece Vija Kilbloka.

Mēs zinām visus kredītkaršu datus, pat lokāciju, no kurienes tiek grāmata pirkta, un protams, arī vārds un uzvārds tiek uzreiz noskaidrots. Ar personām šodien sazināsies advokāts un stādīs fakta priekšā, ka lieta jau ir nodota policijā," norāda Paula.

"Es gribu pateikt to, ka man ir prieks, ka mana grāmata ir tik populāra, ka cilvēki ar to dalās tādā veidā, bet visi ir informēti, ka tas ir pārkāpums. Līdz ar to, protams, vainīgie tiks sodīti un saņems sodu.