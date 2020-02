Neklusē atbild uz Lindas Samsonovas intervijas izraisītajām negācijām

"Sociālais projekts #Neklusē izveidots ar mērķi mazināt mobinga problēmu Latvijas skolās. Pirmais solis ikvienas problēmas risināšanā ir to atpazīt un atzīt. Tāpēc, lai parādītu problēmas mērogu, aicinājām pieaugušos iesaistīties un dalīties ar saviem pieredzes stāstiem. Mobingā ir iesaistītas trīs puses – gan tie, kuri no tā cietuši, gan arī tie, kuri darījuši pāri, gan tie, kas vērojuši. Un problēmu var risināt tikai iesaistot un izprotot visas puses," stāsta #Neklusē radītāji.

"Mēs nevaram ignorēt pāridarītāju stāstus, tāpēc izvēlamies ar tiem dalīties. Vēlamies uzsvērt to, ka nekādā ziņā neatbalstām un neattaisnojam apcēlēju rīcību, bet vēlamies runāt par šo kā mobingā iesaistīto pusi, kam arī bieži nepieciešams sniegt palīdzību, lai uzvedību un izpratni mainītu.

Visbeidzot – vēlamies, lai šāda publiska diskusija iedrošina dalīties ar savu pieredzi un risinājumiem, pat ja tā nav patīkama vai sociāli pieņemama, un neatņem cilvēkiem drosmi. Jo nerunāt par kādu problēmu, šajā gadījumā, mobingu, nozīmē arī neatzīt tās esamību un to nerisināt. Ticam, ka, lai risinātu mobinga problēmu Latvijā, svarīgākais nav runāt par pareiziem vai nepareiziem risinājumiem, bet runāt par tiem vispār," tā #Neklusē

Projekta autori turpina: "Psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite Gunita Kleinberga, kas ikdienā konsultē vecākus, pedagogus un skolēnus, kuri iesaistīti mobinga situācijās, skaidro, ka šī brīža viedokļu dažādība ir ļoti laba mācību stunda. “Noklausoties Lindas stāstu, varu saprast cilvēku sašutumu, pat dusmas. Šāda situācija ir arī Latvijas skolās – ja skolēns cieš no mobinga, ierasta prakse no pieaugušajiem ir cietušajam piedāvāt dažādas tehnikas, kā tikt ar to galā – ignorēt, vērsties pēc palīdzības pie pieaugušā, atrast citus draugus, pastāvēt par sevi utt., savukārt varmākam izteikt vien rājienu. Rezultātā varmākam netiek doti instrumenti, kā sadarboties. Netiek meklēta arī varmākas rīcības sakne. Mēs palīdzam upurim, bet varmāku tikai nosodām.