Paltrovas “ārstēšanās” ar “enerģijas eksorcismu”, “maģiskajām sēnēm” satrauc ārstus

Piektdien, 24. janvārī, straumēšanas servisā "Netflix" parādījās aktrises, uzņēmējas un dzīvesstila zīmola "Goop" radītājas seriāls par alternatīvām fizisku un mentālu problēmu ārstēšanas metodēm "the goop lab with Gwyneth Paltrow" - tas īsā laikā ir radījis plašas diskusijas par to, cik šo "speciālistu" metodes ir drošas un īstas.