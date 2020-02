Kivičs atklāj, ko domā par "Eirovīziju" un piedāvā savu superdziesmu

Izpildītājām nākotnē Kivičs iesaka: "Ideālā gadījumā vajadzētu būt tā - tu iemīlies džekā, džeks tevi pasūta d****, tu paņem klavieres vai giču un no visas sirds nodziedi tā, kā tu jūties! Tad iesniedz to dziesmu "Eirovīzijā", tie cilvēki klausās to gabalu, viņiem iet pa ādu skudras, jo šitā meitene ned***, tevi aizsūta uz Eiropu, arī Eiropa jūt, ka tu ned***, un tu vinnē! Tā ir jābūt! Bet mūsējie domā, "Ko varētu izķīmiķot šogad? Kas varētu interesanti pavilkt cilvēkus 2020. gadā? Jo tomēr laiks ir pagājis, un tas neskan moderni", a kurš f**** nosaka "moderni"?!"

Kivičs tiešraides laikā arī izpildīja savu versiju par ideālo dziesmu, kas varētu nonākt "Eirovīzijā". "Es pateikšu godīgi, mums ir kopā viena dziesma, kurā mēs apdziedam visas Eiropas tautas. Tur ir "Estonians are famous for skype" [igauņi ir slaveni ar "Skype"], "Lithuanians have great basketball" [lietuviešiem ir lielisks basketbols], "French are great for wine" [franči zināmi ar lielisku vīnu], "Italians have good food" [itāļiem ir labs ēdiens], respektīvi, apdziedāt katra labās puses!"

Tāpat Kivičs faniem ar ģitāru izpildīja dziesmas piedziedājumu. "Man liekas, ka kruts piedziedājums Eirovīzijai ir šāds te: "Europe is our home, Europe is a family, Please don't get alone, Live in peace and harmony" [Eiropa ir mūsu mājas, Eiropa ir ģimene. Lūdzu, nepalieciet vieni, Dzīvojiet mierā un harmonijā - lat.] - kaut kāds apvienojošais! Bet šādu gabalu nekad, nekad nepaņems latviešu žūrija. Nekādā d**** finālā!" - secina Kivičs.

Atgādinām, ka 8. februārī skatītāji lēma, ka Latviju "Eirovīzijā" pārstāvēs Samanta Tīna ar dziesmu "Still Breathing".