Jānis Stībelis aizdevis savas bikses Igaunijas pārstāvim Eirovīzijā

Pagājušonedēļ kopā ar Igaunijas Eirovīzijas uzvarētāju @ukusuviste uzstājamies @laima_vaikule_official show 🙌🙌 Starp citu , Uku ir tiešām jauks un pozitīvs cilvēks , aicinu visus viņu atbalstīt lielajā Eirovīzijā, par savējo tāpat nevaram nobalsot . Un kas nav mazsvarīgi , Uku der manas bikses 😂😂 Dažreiz gadās aizmirst , labi ka izmēri sakrita 😉👍

