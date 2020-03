Salceviča ar vīru koronavīrusa draudu laikā "ķer kaifu" viesnīcā

Lai noķertu kaifu, nemaz nav jābrauc ārpus Latvijas! PALDIES par uzaicinājumu @radissonbluridzenehotelriga #radissonhotel #latvianblogger #blogger #coffeetime #morning #sunday #lategram #breakfastinbad #svētdiena #fingertattoos #restorānspiramīda #randiņš

A post shared by Indra Salcevica (@indrasalcevica) on Mar 16, 2020 at 11:34am PDT