Miks Dukurs pašizolācijas laikā sievu ved randiņā uz dīvānu

Šovakar uzvilku žaketi, aizvedu sievu smuku uz teātri! Tepat uz dīvāna! Mūsmājās ienāca @jaunaisrigasteatris un Nikolaja Gogoļa “Revidents”. Izbaudījām! Tikpat kā live! Paldies. #nightout #hometheatre #stayhome

A post shared by Miks Dukurs (@miksdukurs) on Mar 29, 2020 at 12:26pm PDT