Diānai Kubasovai aizdomas par inficēšanos ar Covid-19

🤫 DAY OF SILENCE 🤫 ⠀ Šodien Bali ir Nyepi diena jeb Klusuma diena. Tie ir hinduistu svētki, kuri ir unikāli Bali salai. Tie ir svētki, kurus vietējie pavada klusējot, gavējot un meditējot. 🧘🏻‍♀️ Šajā dienā sala ir pilnīgi paralizēta. ❌ Neviens nedrīkst iziet no mājām, ieslēgt gaismu, nekas nestrādā, nebrauc mašīnas, arī lidosta ir slēgta (un ne tikai šogad - Covid-19 laikā)... un nedrīkst nodarboties ar baudpilnām aktivitātēm... 🤷🏻‍♀️ ⠀ Ja policija noķer kādu uz ielas, tad ne tikai būs jāmaksā sods, bet var nonākt pat cietumā! 😱 ⠀ Kaut kā šīs veselības krīzes viducī, šķiet ļoti piemērota un saprotama diena! 😕 ⠀ Vai Tu biji dzirdējis (-usi) a par šādu dienu❓. ⠀ 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 Today is Nyepi in Bali - a "Day of Silence". It is a Hindu celebration mainly celebrated in Bali. Nyepi, a public holiday, is a day of silence, fasting and meditation for the Balinese. ⠀ It is basically a complete lockdown. No-one can go out of their homes, turn on lights, nothing is working, there is no traffic and... one should be not engaging in any pleasurable activities... 🤷🏻‍♀️ If police catches you outside, a fine will be introduced and you can even go to prison! 😱 ⠀ Anyways, what an appropriate day in the midst of the health crisis. 😕 ⠀ Had you heard about this day before❓

