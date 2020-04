Ričards Gīrs 70 gadu vecumā atkal kļuvis par tēti

Gīram no iepriekšējās laulības ar aktrisi Keriju Lovelu (59) ir dēls Homērs (20), bet Silva kopā ar bijušo vīru Govindu Frīdlendu audzina dēlu Albertu.

Ričards Gīrs pasaulē pazīstams ar lomām filmās “Pretty Woman”, “The Jackal”, “Runaway Bride”, “Hachi: A Dog's Tale”, “Shall We Dance”, “Autumn in New York” un citās.