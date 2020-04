Agate Muceniece, neraugoties uz vīra vardarbību, atvainojas un atzīstas viņam mīlestībā

Письмо пишу Тебе.. Моему - мужу Бывшему ... Родному - но Не моему .. Честнейшее послание Букв - признание.. Никогда - оно Прочитано Не будет! Не дойдёт, До адресата ... Почему? Да потому ... Ты - Паша Я - Агата! Границ души Друг друга Мы - нонграта! Хотя.. Если представить Что, умру Вот прям сейчас На век усну.. Я, Сразу напишу - И позвоню.. Я, буду плакать.. Никого, не осужу.. Я лишь признаюсь В том, что очевидно Хотя б себе, Тебе, не знаю? Мне, тебя не видно.. Ну, раз уж помираю То, не стыдно, Даже, если ошибаюсь. Лежу в гробу и улыбаюсь Я, Улыбаясь - каюсь.. Нам - признаюсь, Чесно! На духу Что, оступаюсь Ошибаюсь Маясь - каюсь.. Эту чепуху.. Не замечаю, честно!?! Я - не знаю!!! Как надо жить? Кому служить? Любить? Родить? Дитё - растить? Хорошей быть? Или не быть? С карьерой, что? Остановить? Я, провалила - все! Но все - не важно... Когда стоит - она Отважно Так близко, Рядышком с тобой.. Во тьме Холодная... С косой.. Быстрее... Чтоб, не опоздать Чтобы, успеть Тебе сказать Пока, я здесь Пока, могу Наперевес Всему - тому! Люблю.. Тебя люблю.. Всегда, везде Назло всему... Прости меня.. Я - подвела Прости меня ... Что не смогла Прости Что не уберегла.. Прости Что первой, не пришла прости.. И слёзы отпусти.. Не злись.. Не думай, не вини.. Теперь - живи.. И Полети.. Другую душу полюби Но помни Веру - береги И не молчи.. И если хочешь? Говори!!!! Ну все.. прощай .. Я вижу их.. Лучи любви.. Они Прилучные.. Мои....

