"Vairs nespēju sevi pieņemt": dziedātāja Elīna Gluzunova veiks krūšu palielināšanas operāciju

Kas ir svarīgi man kā sievietei? Man ir svarīgi justies skaistai 🌸 Starp ikdienas "varu un daru visu pati", veltīt laiku sev. Ēst kūkas ar draudzenēm, malkot izmeklēta vīna glāzi, smieties par visu un tai pat laikā - neko, baudīt mirkli klusumā vai tieši pretēji - izdejoties pie savas mīļākās mūzikas 💃🏻Man vienmēr ir gribējies izbaudīt brīvdabas vannas rituālus. Nu tā, ka ļoti, ļoti 🔥 Pateicoties tam, ka man ir visforšākie draugi, beidzot tiku pie šīs iespējas! Ziniet, tas ir tāds kaifs - uzvilkt skaistu mežģīņu apakšveļu un karsēties ābeļziediem pildītā vannā zem klajas debess. Neaprakstāmi! Sajūtas pacēla mani kaut kur kosmosā. Laikam tāpēc saka, ka sievietes nāk no Venēras.. Nenoliegšu! Es esmu trīs bērnu mamma. Mamma trīs burvīgiem bērniem, kuriem svarīgākais - justies mīlētiem un sargātiem. Vai tas būtu iemesls, lai es sēdētu mājās garā mūķenes kleitā? Noteikti ne! Es neesmu modele un nekad neesmu gribējusi par tādu kļūt. Par spīti pašpārliecinātībai, man ir arī maza saujiņa kompleksu. Pirms grūtniecībām man bija slaids augums - gluda āda un plakans vēders bez jebkādas sportošanas. Šobrīd manu vēderu rotā pāris rētas. Viena no apendix operācijas, otra radusies ķeizargrieziena rezultātā. Apelsīna miziņa, svara kontrole. Nedrīkst aizmirst arī par vingrinājumiem diastāzes mazināšanai. Bet arī tas ir nieks! Visvairāk mani uztrauc cita lieta 🤦🏻‍♀️ Ja kādreiz man bija skaistas, tvirtas krūtis, tad tagad..tagad man ir "sīpols kaprona zeķē" kā mamma saka 😅 Un ar to viņa mani baidīja jau jaunībā 🙈 Tas nu ir noticis, varam gulēt mierīgi. Vai arī nē 😂 Ja pēc otrā bērniņa es spēju sevi pieņemt tādu, kāda esmu, tad tagad vairs ne 🤷🏻‍♀️ Es ļoti pārdzīvoju lielās pārmaiņas savā ķermenī, tapēc sāku interesēties par iespējām veikt krūšu augmentāciju. Jā, jā..tieši tā, krūšu palielināšanu. Un ziniet? Jau jūlijā man būs pirmā vizīte pie lieliskas un augsti kvalificētas plastiskās ķirurģes - @aestheticabeautyclinic vadītājas - dr.Evijas Rodkes -Sproģes 🙌🏻 Ja godīgi, es šo dienu gaidu kā svētkus! Tie tik tiešām būs svētki, jo es zinu, ka mans sapnis par skaistu augumu tiks piepildīts 🤍 👙@laumalingerie 📷 @photostrautinalaura

