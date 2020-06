Jānis Šipkēvics atklāj, kā juties šajā “apstāšanās laikā”

“Būs labi! To saku sev, kad nesaprotu, kā ir. Kad grūti no gultas izkāpt, jo nešķiet, ka mana klātbūtne šodien varētu ko mainīt šajā pasaulē. Šai brīdī atrast to mazo motivācijas diedziņu pie kura pieķerties, ir būtiskāk, nekā varētu šķist. Tad pa solītim sekot maziem plāna punktiem blociņā, maziem uzdevumiem - sakārtot galdu, no maka izmest vecos čekus, aizvērt visus tabus, apliet puķes, samīļot mājiniekus, piezvanīt mammai, mazliet padungot “Kā labāk dzīvot” melodiju, kādu vārdu rindiņu pagudrot.