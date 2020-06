Līgo, līgo! Pašmāju slavenības dalās ar svētku foto

🌾 Ņem spēku no Jāņu zālēm, Ko tās Tev šovakar sniedz, Tas paliks ar Tevi tik ilgi, Kaut sen būs novītis zieds. Ņem spēku no Jāņu gaismas, Kas pakalnos gaiši spīd, Tā paliks ar Tevi tik ilgi, Kaut sen būs atausis rīts. Ņem spēku no Jāņu dziesmām, Kas līgo visapkārt Tev, Tās paliks ar Tevi tik ilgi, Kaut vārdi būs zuduši sen. Ņem spēku pati no sevis, Ko dvēsele sevī slēpj, Tas paliks ar Tevi tik ilgi, Kaut liksies - kāds tīklus vērpj. Ņem spēku no Jāņu zālēm, No gaismas, kas kalnos zied, Ņem spēku no nakts bez tumsas, Kas šonakt pār zemi iet. Gaišus Līgo svētkus!🌾

