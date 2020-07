Kaupers skaidro, ko iesāks ar blondo matu krāsu

Well, makeup is off, fancy Versaches clothes - in a costumers office and pirate scenes on Ouroboros ship are successfully filmed, yohoo!!💪🏴‍☠️ Thank you and aitäh to all the woderful Erik Stoneheart team and my new friends!! Eagerly waiting for the movie to be ready in 2022! Grims ir noņemts, smalkās drēbes skapī un pirātu kuģa Ouroboros filmēšanas ainas Tallinā veiksmīgi iemūžinātas. Kaut Versačes loma patiešām ir tikai epizodiska, bija liels prieks atkal būt filmēšanas laukumā, iejusties lomā. Paldies visai piedzīvojumu filmas Erik Stoneheart #eriksakmenssirds komandai un jaunsatiktajiem draugiem! Gaidīsim filmu - tā gan iznāks tikai 2022. gadā. Bet kas notiks ar Renāra blondo cekulu? Kā esot bijis rakstīts uz Ķēniņa Zālamana gredzena: "Arī tas pāries"🧑😎 Aidā pie friziera!! #erikstoneheart #memories #friends

