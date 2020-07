Skandalozā blogere Yana Bruk pārtapusi Mildas tēlā

🌟Сияй как звезда🌟 ⠀ Какая для вас самая главная достопримечательность в Латвии? ⠀ Что первое приходит в голову? Лично у меня «Пямятник Свободы», а у вас? ⠀ Кстати кто то когда нибудь задумывался почему Милда? Почему эту женщину, девушку на памятнике зовут Милда, почему не Зане, не Яна😂, не Мария? Ведь варианты могли быть разные :/ ⠀ Но кто вообще знал, то предшественник нашей потрясающей девушки был мужчина ) и никакой то там! А сам Пётр первый! Правда стоял он не много в другом месте. Мужчину заменила женщина хмммм... прям в духе современности)) ⠀ Но к чему и зачем вообще поставили этот монумент? Отвечаю - на 17 годовщину провозглашение независимости Латвии. Так что же он означает? Думаю, что даже объяснять не надо 😂 СВОБОДУ! Женщина держит три звёзды, символизирующие три исторически части Латвии (но сейчас их 4 кто не знал😂) На фасаде написано «отчизне и свободе !» всего парк слов, но как сильно и широко это звучит 💪🏽 ⠀ Почему я вообще решила изобразить Милду такой какую вы ее видите сейчас на этих фотографиях, ммм? Все просто, я считаю что милда свободная! так же как и мы! Свободно может провести свой выходной, гуляя по своему городу и Улыбаясь прохожим (наконец-то не с хмурым лицом ). Свободна от всех стереотипов которые нам навязывают на протяжении всей истории! Я вам представляю Милду такую какая она могла бы быть сегодня как мы ❤️ Ведь мы живем в демократической стране? ⠀ Ведь мы заботимся о всех Жителях страны .Милда устала работать постоянно... без выходных там стоять и сиять, поэтому она имеет полное право как и мы все отдохнуть. ⠀ А Что для вас значит свобода?

A post shared by ЯНА БРУК - ТВОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ (@yanaabruk) on Jul 28, 2020 at 11:08am PDT