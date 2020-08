Noslēpuma plīvurs ir kritis! Zināma TV3 šova “Balss maskā” detektīvu komanda

Baiba Sipeniece-Gavare - humoriste un radio balss

Baiba pavedienus saskatīs it visā - gan stājā, gan gaitā, gan kustībās, gan balsī. Minot paļausies uz savu attīstīto sievietes intuīciju. “Man ir tiešām liels prieks un pagodinājums, ka man tika piedāvāts būt par daļu no kanāla TV3 sezonas lielākā notikuma, turklāt jaunā un aizraujošā formātā. Smejoties varu teikt, ka mēs, detektīvu komanda, esam tāda laba kompānija, ar kuru var ābolus zagt un kūlu dedzināt, mums tiešām iet jautri! Turklāt mēs katrs esam no sava informācijas lauka – piemēram, mans “solabiedrs” Krivenchy mani izglīto par interneta slavenībām, es viņu - par “reālām” personībām, un tā mēs kopīgi liekam to bildi kopā.