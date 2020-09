Ekspolitiķim Kārlim Leiškalnam nozagta makšķerēšanas mantība 4000 eiro vērtībā

Leiškalnu no miega iztraucējusi pēkšņi iedegusies gaisma pagalmā.

No rīta gan Leiškalnu sagaidījis nepatīkams pārsteigums - īpašumā bija ielauzušies pagaidām nenoskaidroti noziedznieki.

"No rīta konstatēju – garāžā vairs nav trīs somu, kuras iepriekšējā vakarā tur vēl bija. Izklausās, ka it kā tas nekas baisi nozīmīgs nebūtu, tomēr kā uz to paskatās... Somās bija visa mana un drauga Māra Medņa makšķerēšanas mantība. Ārkārtīgi dārgi un mums mīļi vizuļi, dažādi mānekļi, auklas, spoles... [..]