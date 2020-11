To negaidīja pat "detektīvi"! Atmaskots "Balss maskā" devītais dalībnieks

Zem lustīgā, enerģiskā un nebēdnīgā jokotāja Lutauša maskas slēpās ģitāras virtuozs, komponists un pedagogs Kaspars Zemītis, kurš izpildīja britu popgrupas "Take That" hitu “Back For Good”, kā arī Ozola un Dona singlu “Salauzta sirds”.