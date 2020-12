Valsts prezidents Egils Levits veic ziedojumu "Dod pieci!"

Valsts prezidents Egils Levits maratona atklāšanā teica: „Mēs samērā vēlu kā sabiedrība sākām runāt par to, ka vardarbība patiešām ir aktuāla problēma.

„Dod pieci!” ir vajadzīga un vērtīga labdarības akcija, kas plašāk par to runā sabiedrībā.

Lai arī šobrīd ir grūts laiks, tomēr palīdzības sniegšana ir daļa no solidaritātes, jo īpaši tik mazā sabiedrībā, kāda esam mēs. Ja rūpēsimies viens par otru, ne tikai par sevi, spēsim mainīties kopumā. Lai šis ir kā sākuma punkts, uz kuru atskatoties pēc gadiem, varam redzēt pārmaiņas. Ir ļoti būtiski sniegt konkrētu palīdzību vardarbības upuriem gan nevalstiskā, gan valstiskā līmenī. Un tikpat svarīgi ir arī palīdzēt varmākam neiekrist šādās izpausmēs.”

Atklājot „Dod pieci!”, Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta teica: „Šī gada tēma ir ļoti smaga, jo nevienam nebūtu jācieš no vardarbības. Nevienam no mums mājās nav sagatavots speciāls maciņš vardarbības gadījumiem, no kura paņemt, kad jārisina situācija vai jābēg. Lai arī valsts apmaksā psihoterapiju un rehabilitācijas programmas, nav atrisināta palīdzības sniegšana tajā brīdī, kad cilvēks grib izrauties un sākt jaunu dzīvi. Mēs varam palīdzēt ļoti tiešā veidā, lai vadarbības upuri saņemtu pajumti, pārtiku, transportu, medicīnisko palīdzību, konsultācijas.