Ieva Florence un Oskars Vīksne sirsnīgi izsakās par savu jauno - vecāku - lomu

Florence dalījās ar jaunu kadru no grūtniecības fotosesijas, pie tās paužot pārdomas par aizvadītajiem mēnešiem.

"Lidojums, kura laikā baudījām ik katru brīdi. Klusums, miers un laiks, kas tika dots no pasaules esošiem notikumiem. Mēs esam pateicīgi šim laikam, kad Dievs mums devis iespēju turēt savās rokās brīnumu! Vārdiem nav aprakstāma šī sajūta.

Arī jaunais tētis, aktieris Oskars Vīksne publiskojis ierakstu, kurā dalās savās sajūtās: "Es piekrītu, ka saikne bērnam ar mammu ir jau no paša sākuma - dabiski, taču tēvam tā ir jārada - esot kopā un iepazīstot viens otru. Mēs to radām, mums vēl daudz jāmācās un daudz jāapgūst, bet zinu ka to darīsim kopā. Es ar tevi!"