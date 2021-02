Didrihsone prāto par savas popularitātes smago nastu

"Kāda meitene man uzrakstīja: "Jūs negribot kļuvāt populāri un atpazīstami." Jā! Tad, kad mēs ar Nauri [Elīnas vīrs - red.] sākām strādāt, tas noteikti nebija mūsu mērķis. Es pat nenojautu, kāda ir tā nasta, kas tev ir jānes. Kad par tevi lejās visa veida sūdi. Un es to vien daru, kā savās sarakstēs pēdējās dienās kādam kaut ko paskaidroju, izskaidroju. Ne tamdēļ es esmu tur, kur es esmu. Es to negribu darīt, jo mana sirds ir tīra. (..)

Es redzu sevī tādu potenciālu dzīvot, iet uz mērķi un nomotivēt jūs. Es ķeru no tā tādu kaifu, kad meitenes saka: "Esmu iesākusi to un to, Elīn, tu mani motivē arī dienā, kad viss ir sūdīgi." (..) Protams, ka būs tūkstošiem cilvēku, kuri tevi nesapratīs, kuri savā dzīvē neko negrib sasniegt. Viņiem neko šajā dzīvē nevajag. Un viņi mācēs tikai sēdēt uz dīvāna un tevi ļoti sulīgi aprunāt," pārdomās dalījās Didrihsone.