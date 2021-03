Māra Sleja atklāj patieso iemeslu, kāpēc pārtrauca sadarbību ar zīmolu "Amoralle"

"Tā kā es mīlēju to zīmolu, tā kā no sirds, ļoti lielu daļu savas sievišķības no tā biju ieguvusi, es pievēru acis. Es ar viņiem ļoti daudz strādāju. Īstenībā ar Inesi [Ozolu, "Amoralle" radītāju] ļoti maz, jo Inese ienāca, kad Lāsma [Butkāne, "Amoralle" vizuālās identitātes veidotāja] aizgāja prom," norādīja Sleja.