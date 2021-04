Šovā "Balss maskā" atmaskots un izbalsots sestais dalībnieks

Pirms maskas atmaskošanas Jānis Šipkēvics dalījās pārdomās par maskas personību: “Forši, ka Siļķe prot atpūsties, darot to tā, kā viņa to grib, bet tas nav ar pretenziju uz profesionalitāti un tieksmi uz lieliem stadioniem. Viņa dzied tādēļ, ka viņai patīk šī dziesma. Un tas ir labākais, ko mūzika var dot!”

“Es pieturēšos pie tā, ko esmu jau teikusi. Tas ir cilvēks, kuram sirdslieta ir ēst gatavošana, un viņš ar šo hobiju dalās. Vienīgais, kas mani mulsina pierakstos, ka vīrs esot no ārzemēm. Bet tas, kas man nāk prātā, ir influenceru ar plašu sekotāju loku – Zane Grēviņa,” tā minēja Baiba Sipeniece-Gavare.

Anna Panna atzina, ka viņa dzied jau kopš bērnības. “Par to, ka es māku dziedāt, pārsteigts bija pat mans vīrs, ar kuru esmu kopā jau 12 gadus! Viņš zināja, ka esmu dziedājusi korī, arī “Dzeguzītē”, bet to, ka es māku noturēt meldiņu, viņš bija ārkārtīgi pārsteigts! Tā kā, kas to lai zina, varbūt uzstāšos kādos Dziesmu svētkos, vai ar Mārci Auziņu jāieraksta viņa aranžētā “Stāvēju, dziedāju”, kuru izpildīju šovā,” smejot turpina Anna.