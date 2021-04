Ģirts Ķesteris atradis jaunu darbu

"Šajā jomā atšķirībā no teātra un kino projektiem līdz šim esmu darbojies nosacīti un epizodiski. Tagad es to darīšu apzināti, un, no vienas puses, tā ir pieredze un zināšanas, no otras, izaicinājums. Par šīm lietām esmu kompetents runāt, jo esmu ilgstoši un daudz pētījis un iedziļinājies tēla veidošanas jautājumos. Man jau ir sanācis šajā jautājumā palīdzēt ar kultūras jomu saistītam cilvēkam," atklāja aktieris, kurš apguvis arī ciguna praksi.